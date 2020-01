Een federale regering met PS én N-VA: een fata morgana of binnenkort realiteit?

Blijkbaar hebben CD&V en SP.A elkaar gevonden in de angst dat een federale regering zonder de N-VA een kamikazeregering dreigt te worden. Wat als de gezamenlijke oppositie-oorlogsmachine N-VA/VB zo goed werkt dat beide partijen in 2024 meer dan 50 procent van de stemmen halen? Leidt dat dan tot een totale blokkering van het land zonder dat er nog veel onderhandelingsmarge is voor een ordentelijke staatshervorming? Wat blijft er dan nog over van de traditionele partijen?

Bovendien is er bij de "Vivaldi-regering" van socialisten, groenen, liberalen en CD&V geen enkele traditionele partij meer beschikbaar in de oppositie. Wie ontevreden is over het gevoerde regeringsbeleid heeft dan alleen nog maar de keuze tussen de N-VA, het Vlaams Belang en de PVDA. Als dit de grote winnaars zijn in 2024, hoeveel kans is er dan nog dat een federale regering nog ooit mogelijk is?