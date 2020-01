Empro Europe in Dendermonde is vergunningen kwijt, bedrijf gaat in beroep

Het bedrijf Empro Europe in Dendermonde is zijn vergunningen kwijt. De provincie heeft dat besloten na klachten van buurtbewoners en de stad over geurhinder. Empro is een bedrijf dat op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde pluimen van kippen tot een basis van dierenvoeding en cosmetica verwerkt. Empro Europe gaat in beroep tegen de beslissing.