Explosieven en wapens ontdekt in Genk, in onderzoek naar drugssmokkel via haven van Antwerpen

De bende werd opgemerkt nadat in december meer dan 400 kilo cocaïne werd gevonden in een container in de haven van Antwerpen. De speurders konden achterhalen dat er afgelopen maandag nog een andere container met drugs zou worden opgehaald. Parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. "In de vroege ochtend werd die opgehaald, de politie is dat transport gevolgd tot aan een loods in Bornem. De cocaïne is daar overgeladen in verschillende bestelwagens met verborgen ruimtes. En op dat moment zijn de speciale eenheden binnengevallen in de loods." Bij de inval werd meer dan 200 kilo cocaïne in beslag genomen.

Twee Limburgers

In de zaak is er ook een huiszoeking geweest in Genk. "Daar zijn verschillende vuurwapens en explosieven ontdekt. Er zijn tien verdachten opgepakt, negen daarvan zijn aangehouden. Daar zijn ook twee Limburgers bij: een 49-jarige man uit Genk en een 36-jarige man uit Dilsen-Stokkem."