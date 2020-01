Alphabet, het moederbedrijf van Google, breekt door magische grens van 1 biljoen dollar

Een belangrijke test voor Alphabet komt er in februari, wanneer het concern een kijkje in de boeken geeft over vorig jaar. Beleggers zullen de advertentie-inkomsten scherp in de gaten houden. Verder moet topman Sundar Pichai zich in zijn eentje kunnen bewijzen. Hij kan niet meer rekenen op de steun van oprichters Sergey Brin en Larry Page, die zich onlangs terugtrokken uit het bestuur.

Overigens zijn Alphabet, Apple en Microsoft niet de grootste bedrijven ter wereld qua beurswaarde. Die eer gaat naar het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, dat sinds vorige maand het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. Het overschreed kort na de beursgang in december even de grens van 2 biljoen dollar.

