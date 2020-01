Grote Amerikaanse pick-uptrucks steeds populairder in België, maar horen ze wel thuis op onze wegen?

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) is zich bewust van de problematiek. “Er komt in de komende maanden een hervorming van de verkeersfiscaliteit”, zegt Diependaele.

“De problematiek gaan we daar zeker in meenemen, maar er is in het verleden al een bijsturing geweest en we moeten ook rekening houden met mensen die zulke voertuigen gebruiken voor beroepsdoeleinden. Het kan niet de bedoeling zijn om die mensen meer te laten betalen. We moeten ook overleggen met de andere gewesten in ons land, want het is een federale bevoegdheid om te bepalen wat een lichte vrachtwagen precies is.”