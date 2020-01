Schilderij dat in een muur is gevonden, blijkt een echte Gustav Klimt

Fast forward naar eind 2019. Tuinmannen verwijderen een stukje klimop van een muur van de kunstgalerij en ontdekken een metalen deurtje in de muur. Achter het luikje zit een kleine ruimte met een vuilniszak in. In de vuilniszak blijkt het verdwenen schilderij te zitten.

Vandaag laten de Italiaanse autoriteiten weten dat het schilderij volgens experts authentiek is. Het is bovendien in uiterst goede staat. Er is slechts één kras in, vermoedelijk ontstaan toen het schilderij uit de kader is gehaald. De experts vermoeden dat het doek niet altijd achter dat luik heeft gezeten, want het schilderij is daarvoor in een te goede staat.