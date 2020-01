"Indien iemand het niet oké vindt wat ik draag, dat hij dan maar ophoepelt!"

Billy Porter: "Als artiesten hebben we de macht om de moleculaire structuur die binnen in de mensen zit te veranderen, om hun hart en geest te veranderen. Mode is kunst en juist door die kunstvorm kan die verandering teweeggebracht worden. Zo heb ik het altijd beschouwd. Zo heb ik het altijd bedoeld. En sinds 2019 is dat een vaststaand feit geworden voor mij." (Modewebsite WWD, december 2019)

"Ik heb beslist om mode te gebruiken om allerhande kwesties aan te kaarten. Mensen gaan dan over die dingen praten. Want ik ben ervan overtuigd dat de wereld momenteel klaar is om over gender en wat iemand wel of niet mag dragen met elkaar in discussie te gaan. Bovendien, als ik een jurk draag, dan is dat toch maar een jurk. Wat is het probleem eigenlijk? En waarom is er een probleem?" (Time, januari 2020)