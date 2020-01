Is ons elektriciteitsnet geschikt voor laadpalen van auto’s? In Brussel is dat een probleem, in Vlaanderen minder

“Bovendien is er in Vlaanderen minder een probleem met publieke laadpalen omdat mensen in Vlaanderen iets groter wonen en velen thuis opladen," gaat Van Den Bossche verder."Ongeveer 50 procent van de woningen heeft een garage of een oprit waar de auto kan opladen. In Brussel is dat veel minder. Dus zijn er in Vlaanderen minder openbare laadpalen nodig met een hoge capaciteit om snel te laden. Wie in zijn eigen garage kan opladen, verwacht veel minder een snellader.”