Acteur Jan Decleir komt naar buiten met nieuw werk als schilder

Herinneringen

"Het gaat in deze tentoonstelling over herinneringen", vertelt Jan Decleir, "herinneringen aan vrienden, vriendinnetjes, mijn vrouw. Marcske Van Eeghem die nu al enige tijd dood is, komt er ook in.

Of schilderen en acteren dicht bij mekaar liggen als kunstvormen? "Het gaat voor mij inderdaad om hetzelfde spel", antwoordt Decleir, "alles is een spel trouwens, ook het opstaan vanmorgen bijvoorbeeld."

Benieuwd naar reacties

"Of ik nu bezig ben met acteren of met schilderen, het gaat me telkens om het doen of het maken. Het wordt echter pas compleet als er een confrontatie is met het publiek. Ik ben nu dus ook wel heel benieuwd naar de reacties vanavond op de vernissage."

Duivenkot

Er zullen trouwens niet alleen schilderijen te zien zijn. Decleir snijdt ook in hout en in lino en hij maakt ook etsen. Zoals hij naar een repetitieruimte gaat voor het inoefenen van een rol in een theaterstuk of filmvoorstelling, plant hij ook zijn momenten in zijn atelier in. "Dat is achter in mijn tuin waar ik een duivenkot heb verbouwd". Je zou dus kunnen vermoeden waar hij zit als hij zijn deur in Berchem niet opendoet.

Jan Decleir stelt samen met zijn goede vriend tentoon. De tentoonstellingen Ysbrant “The Finishing Touch” en Jan Decleir “Beginnersgeluk” lopen van zaterdag 18 januari tot en met zondag 1 maart 2020. Meer info op de website van De Zwarte Panter.