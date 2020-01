65 jaar Jommeke: van ondeugende kleuter in het parochieblad tot stripfenomeen in China

In de jaren 70 onderneemt uitgeverij "Het volk" pogingen om Jommeke ook in onze buurlanden te verspreiden. De Duitse versie "Peter und Alexander", de Franse "Gil et Jo" en de Engelse "Jeremy and Frankie" kennen een beduidend minder groot succes dan Jommeke in Vlaanderen. "Gezien de door en door Vlaamse context is dat nooit écht de ambitie geweest van Jef Nys of de uitgeverij", vertelt Jo Nachtergaele van Ballon Media. Die uitgesproken Vlaamse context verklaart misschien ook waarom het succes in Nederland uitblijft.