Kapelle-op-den-Bos verwijdert asbest en start bij Eternit-fabriek

De overschotten van de fabriek of afbraakmateriaal werden in de jaren 50 tot 80 in de gemeente gebruikt in de ondergrond van opritten of straten. Intussen raakte bekend dat je door asbestvezels in te ademen longvlieskanker kan krijgen. Een dodelijke kanker waar in de regio van Kapelle-op-den-Bos al heel wat mensen aan zijn gestorven.

Parking Eternit

Na jaren van aanslepende onderhandelingen heeft de huidige coalitie van N-VA en Groen nu beslist om voor het eerst een groot asbestsaneringprogramma op te starten. "De eerste werken zullen eind februari starten op de parking van Eternit aan de Stationsstraat", vertelt schepen Hilde De Keersmaeker. "Ook de hele Stationsstraat, die onder het asfalt vol asbest steekt, wordt tot een diepte van 80 cm afgegraven om zo veel mogelijk asbest mee te nemen. De werken staan constant onder toezicht van een bodemdeskundige die ook de lucht meet. Bij afwijkende waarden worden de werken meteen stilgelegd.”

Daarnaast wordt de Spoorwegstraat heraangelegd zodat die veiliger wordt voor fietsers, ook de verkeerscirculatie zal er aangepast worden. Eind augustus zouden de werken afgerond moeten zijn.