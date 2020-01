Kent u Kenneth Starr nog? De aanklager van Bill Clinton gaat nu Amerikaans president Donald Trump verdedigen

Een van hen is Ken Starr die eind de jaren 90 de speciale onderzoeker was naar de Whitewater-affaire. Dat sloeg op een vastgoedschandaal uit de jaren 80 toen de Democratische president Bill Clinton nog gouverneur was van de staat Arkansas. Daarbij was ook diens vrouw, Hillary Clinton, genoemd. Het was het onderzoek van Starr -en nadien van Robert Ray- dat de affaire tussen president Clinton en de stagiaire Monica Lewinsky aan het licht bracht en dat leidde tot de afzettingsprocedure tegen Clinton, die uiteindelijk mislukte in de Senaat.

Uitgerekend die twee zullen dus nu de kern vormen van het team dat de verdediging van huidig president Donald Trump op zich neemt. Starr is sindsdien zelf in de problemen beland. Zo moest hij in 2016 ontslag nemen als hoofd van de Baylor University nadat bleek dat aanklachten wegens verkrachting door atleten van die instelling onder tafel waren weggemoffeld.

De andere verdediger is professor in Recht Alan Derschowitz van de universiteit van Harvard. Die laatste was eerder actief als advocaat van de bokser Mike Tyson. Zowel Derschowitz als Starr maakten in 2008 deel uit van het team verdedigers van de miljardair Jeffrey Epstein tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Epstein kwam onlangs opnieuw in opspraak en is daarop overleden in de gevangenis.