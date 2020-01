Meisjeskoor Scala uit Aarschot te horen in "Sex Education", een populaire serie op Netflix

Het Aarschotse meisjeskoor Scala is met haar cover uit 2004 van "I touch myself" van de Australische band "The Divinyls" te horen in het tweede seizoen van "Sex Education", een populaire serie op Netflix.

Ook in het verleden waren al geregeld nummers van Scala te horen in films en series. Zo was het meisjeskoor, dat geleid wordt door Stijn en Steven Kolacny te horen in de Hollywoodfilms als "The Social Network" en "Zero Dark Thirty", en in de series "Downton Abbey", "Homeland", tot zelfs "The Simpsons".

Het tweede seizoen van "Sex Education" gaat vandaag van start. Het eerste seizoen werd in de eerste maand wereldwijd meer dan 40 miljoen keer bekeken.