Record: douane neemt 126 miljoen namaaksigaretten in beslag

Een eerste lading, van 10 miljoen namaaksigaretten, werd op 9 januari ontdekt in een magazijn in Stabroek. Later werden nog 30 miljoen namaaksigaretten gevonden in Antwerpen, en nog eens 86 miljoen in Brecht. De sigaretten komen uit Zuid-Oost-Azië. "Het is nog niet duidelijk hoe ze in ons land zijn geraakt", vertelt Francis Adyns van de FOD Financiën, waaronder de douane valt. "Maar aangezien een deel van de sigaretten in containers zat, is de kans groot dat ze via de haven van Antwerpen zijn binnengekomen." De douane onderzoekt ook nog of de sigaretten voor de Belgische markt bedoeld waren, of dat ze verder zouden worden doorgevoerd: "Dat kunnen we meestal wel afleiden uit de taal die op de pakjes wordt gebruikt."

(lees verder onder de foto)