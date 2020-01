Nieuw restaurant in Mechelen: "Klanten kiezen zelf hoeveel ze betalen"

Zelf kiezen hoeveel je op restaurant betaalt voor je lunch of diner. Het lijkt te mooi om waar te zijn maar binnenkort kan het in Mechelen. "We willen laten zien dat een restaurant ook een belangrijke sociale dimensie kan hebben", zegt Charles Leclef van brouwerij 'Het Anker' bekend van het bier Gouden Carolus. Vanaf dit najaar plant de brouwerij grote veranderingen in haar brasserie 'De Thien Gheboden' onder de Sint-Romboutstoren. "Wie het goed heeft zal hopelijk wat meer voor zijn menu betalen. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt wat hij kan. Hoeveel dat is, mag de klant helemaal zelf bepalen. We willen vooral dat iedereen een fijne restaurantervaring heeft zonder zich gestigmatiseerd te voelen", zegt Leclef in 'Start Je Dag'. "Iedereen in de zaal is gelijk. Niemand moet bij wijze van spreken zijn pasje tonen of langs een liefdadigheidsorganisatie passeren."

Gratis bier?

Is het wel haalbaar om een restaurant uit te baten zonder te weten hoeveel geld er binnenkomt? "We doen dit omdat dit project ons nauw aan het hart ligt en niet voor de pure winst", benadrukt Charles Leclef. "De economie moet in dienst staan van de mensen en niet omgekeerd. We hopen de kosten te kunnen dekken met wat de mensen geven. Voldoende is ook een mooi woord en dat vergeten veel ondernemers tegenwoordig." Wie hoopt op een gratis Mechels biertje van 'het Anker' is er ook aan voor de moeite. "Er zijn strenge regels over het schenken van alcohol. Je zal in onze nieuwe brasserie dus altijd moeten betalen voor je Gouden Carolus", besluit Leclef op Radio 2 Antwerpen.