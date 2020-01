Coronavirus in China breidt uit: wat is er aan de hand en moeten we ons zorgen maken?

Op 31 december lichtte China de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in over de uitbraak van de longziekte in Wuhan en van het feit dat de autoriteiten het virus dat de ziekte veroorzaakt, niet kenden. Er zijn stalen genomen bij patiënten en daaruit bleek dat het om een tot nog toe onbekend coronavirus gaat.

Coronavirussen zijn een grote groep virussen die verschillende aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaken bij mens en dier, gaande van simpele verkoudheden tot dodelijke infecties. Van slechts zes coronavirussen is bekend dat ze ook mensen kunnen besmetten. Het nieuwe virus, met de voorlopige illustere naam 2019-nCoV, zou het zevende zijn.

Het al eerder genoemde SARS, bijvoorbeeld, is zo'n dodelijk coronavirus, net als MERS (Middle East respiratory syndrome). Dat dook voor het eerst op in 2012. Sindsdien was er een uitbraak in verschillende landen in het Midden-Oosten en Zuid-Korea. Het circuleert nog steeds in het Midden-Oosten.

Maar het gaat dus niet om SARS, MERS of een ander coronavirus waarvan bekend is dat het mensen besmet. Ook is er geen sprake van influenza, vogelgriep, of het adenovirus.

(tekst gaat voort onder de journaalreportage:)