Open VLD en CD&V positief over toespraak Magnette (PS), "maar beleid vorige regering terugschroeven, gaan we niet doen"

Bij Open VLD en CD&V viel de nieuwjaarstoespraak van Magnette in goede aarde, zo stelde onze Wetstraatredactie vast bij het begin van het kernkabinet. "Er is duidelijk bereidheid om naar elkaar te luisteren, dus laten we dat dan maar doen", stelt CD&V-vicepremier Koen Geens.



Ook vicepremier Alexander De Croo en minister Maggie De Block (beide Open VLD) zien een lichtpuntje in de toespraak van Magnette. "Het belangrijkste is dat je met elkaar spreekt en daarvoor hebben we twee informateurs, van wie het mandaat met twee weken uitgebreid is", reageert De Croo. "Ik vond dat Magnette toch gematigd positief was. Hij had er precies goede moed in", merkte De Block.

