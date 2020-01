Opschudding in de Franse gastronomische wereld: restaurant Bocuse na meer dan halve eeuw geen driesterrenrestaurant meer

Het restaurant L'Auberge du Pont de Collonges in Lyon heeft zijn derde Michelinster verloren. Het restaurant van de Franse chef Paul Bocuse, die twee jaar geleden is overleden, was sinds 1965 goed voor drie sterren in de gastronomische gids van Michelin. Geen enkel restaurant ter wereld doet beter. L'Auberge du Pont is een instituut in de gastronomische wereld. De Franse president Macron heeft ontzet gereageerd op het nieuws.