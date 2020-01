Podvis: Waarom zijn geneesmiddelen voor zeldzame ziektes zo duur? 

Pia is lang niet de enige in ons land die lijdt aan een zeldzame ziekte. In totaal zijn er zo’n 6100 zeldzame ziektes in België, goed voor ongeveer een half miljoen patiënten. Wie lijdt aan een zeldzame ziekte, kijkt vaak aan tegen een berg kosten voor medicatie, variërend van enkele honderden tot honderdduizenden euro’s per jaar. En in het slechtste geval worden die niet terugbetaald.