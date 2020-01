Vanaf volgende zomer komt er een bewaakt hondenstrand in Middelkerke en dat is een primeur in ons land

In Middelkerke komen er deze zomer twee bewaakte zones op het strand waar je ook met je hond zal op mogen. Dat is nieuw aan onze kust. Ook elders zijn er stukken strand waar je met je hond op mag, maar daar staan nooit redders, dus is het verboden om er te zwemmen.

De twee bewaakte hondenstranden in Middelkerke komen er aan de vroegere camping Crystal Palace en aan de wijk Krokodille. Het gemeentebestuur wil met de zones een einde maken aan een absurde en gevaarlijke situatie. Schepen van toerisme Tom Dedecker: "We stelden vast dat er aan de bewaakte zone van de Crystal Palace altijd weinig volk zat, terwijl het er net naast dikwijls druk was. Vooral hondeneigenaars gingen daar naar toe omdat ze op de bewaakte zone niet welkom waren. Best wel gek eigenlijk en nog gevaarlijk ook, dus voeren we nu bewaakte hondenzones in. We denken dat dat ook toeristisch een succes zal zijn".