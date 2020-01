Nederlandse satelliet gaat controleren of zeeschepen niet te veel uitstoten

Over een jaar worden de eerste resultaten verwacht. Als de controle via satelliet werkt, kunnen ook andere landen gebruik maken van de gegevens. "De metingen zullen niet nauwkeurig genoeg zijn om overtredingen wettelijk vast te stellen. Maar het is wel de bedoeling dat de inspectie verwittigd wordt als een schip opmerkelijk meer schadelijke stoffen uitstoot. Zij kunnen dat schip dan wat meer in het oog houden en een nauwkeurigere controle uitvoeren", zegt Boersma. "Wetende dat ze in het oog gehouden worden, zullen rederijen zich ook sneller aan de regels houden.”