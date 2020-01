Kandidatuur Zakia Khattabi (Ecolo) voor Grondwettelijk Hof strandt in de Senaat, uiteenlopende en felle reacties

Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt heeft vanmiddag vastgesteld dat de politieke benoeming van Khattabi niet gelukt is in de Senaat. "We zullen nooit weten wie voor haar gestemd heeft en wie niet. De stemming was geheim. Er waren verschillende geruchten. Sommigen zeiden dat de PTB-PVDA tegen gestemd heeft, anderen wijzen naar CD&V, de MR of Open VLD", zegt De Smedt in "Terzake".

Volgens De Smedt zal de stemming geen invloed hebben op de vorming van een nieuwe federale regering. "We moeten deze zaak niet overdrijven. De gevolgen zijn beperkt, al wordt er aan Franstalige kant met ongeloof gekeken naar wat er is gebeurd. De niet-benoeming van Khattabi wordt communautair gezien, maar veel gevolgen zullen er niet zijn. De stemming over een nieuw lid voor het Grondwettelijk Hof zal moeten worden overgedaan, maar de kans is klein dat Khattabi opnieuw zal worden voorgedragen", besluit Pieterjan De Smedt.

Bekijk het gesprek met Pieterjan De Smedt in "Terzake" en lees voort onder de video: