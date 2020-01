Tones and I breekt met "Dance monkey" het record van de Fixkes: 17 weken op één in de Ultratop 50

Het is wel afwachten of het nummer ook volgende week nog op nummer één staat. "Tones And I slaagt er deze week maar heel nipt in om "Blinding Lights" van The Weeknd en "Don’t Start Now" van Dua Lipa van zich af te schudden", zegt Sam Jaspers van Ultratop. "Benieuwd of ze er volgende week alsnog een weekje kan bijdoen.”