Twee jongeren van jeugdbende Tildonk opgepakt

Vannacht lichtte de politie een 15-jarige jongen uit Haacht uit zijn bed. Hij bekende onder andere dat hij inbrak in een tennisclub en een vrachtwagen, en dat hij betrokken was bij een vechtpartij aan een café eind vorig jaar. De jongen moet nu naar een half-open jeugdinstelling. De politie onderzoekt of de jongeman ook schuldig is aan andere feiten van vandalisme, geweld, diefstal en of hij dieren ombracht. De jongen ontkent dat momenteel.

Vanochtend arresteerde de politie ook een 17-jarige jongen uit Keerbergen. Net als de andere jongen was hij vooraf niet bekend bij het parket. De jongen bekende ook een aantal feiten. De jeugdrechter heeft beslist om de jongen een maand lang onder huisarrest te plaatsen.