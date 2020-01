In de tuin van Barbara en haar overbuur in de Heistraat zitten al jaar en dag eekhoorns. De straat is een populaire doorgang voor eekhoorns maar door het snelrijdende verkeer zijn al zeker 5 eekhoorns aan hun eind gekomen. "Mijn overbuur contacteerde daarom de stad zodat er een oplossing kon gezocht worden", vertelt Barbara. De onderhandelingen waren geen sinecure, maar haar buur volhardde en na ruim een jaar heen en weer ge-e-mail mocht er een brug gebouwd worden.

Eekhoornbrug

Sinds een half jaar staat er dan ook een brug voor de diertjes in de straat. Een eekhoornbrug is eigenlijk niet meer dan twee houten palen met een dik koord ertussen. "Ze staan vlak voor onze tuin, ze staan in de grond en zijn verbonden met een koord, vergelijkbaar met die uit de turnles." En de brug blijkt te helpen: "Lijkjes hebben we hier sindsdien niet meer aangetroffen."

Dominant eekhoornmannetje

Zo'n brug blijkt dus een fantastisch hulpmiddel dat de diertjes met plezier gebruiken. "Ze lopen echt over de koord, waar ze aan beide kanten beloond worden met een voederbakje." Maar er is een boosdoener die de pret op de eerste brug bederft: "Het gaat om een dominante mannetjeseekhoorn die de oversteek verhindert voor de andere eekhoorns." De andere diertjes durven er niet meer over, dus was er dringend een oplossing nodig. Binnenkort komt er enkele meters verder een tweede brug." We zijn zeer blij met de oplossing. Ook voor onze kinderen is het plezant om de diertjes in onze tuin te zien rondlopen."

(foto hieronder van Jurgen Eeckhout)