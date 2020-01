De beschuldigden krijgen het woord, maar wie zijn de 3 dokters die terechtstaan voor vergiftiging?

Volgens de familie van Tine Nys, en volgens de aanklager, heeft de dokter niet zorgvuldig gehandeld. Er is veel onduidelijkheid of hij wel de juiste procedure heeft gevolgd. Zo had hij twee onafhankelijke artsen moeten raadplegen, terwijl één van de geraadpleegde dokters de huisarts van Tine was. De drie artsen kwamen nooit samen om de zaak te bespreken, wat nochtans verplicht is. Ook diende hij het dossier over de euthanasie pas enkele maanden later in bij de evaluatiecommissie, terwijl dat normaal binnen vier dagen moet gebeuren. De familie Nys verwijt de man ook dat de hele procedure erg snel is verlopen, en dat hij de euthanasie amateuristisch heeft uitgevoerd. Volgens haar familie was Tine niet ongeneeslijk ziek, en waren er nog andere opties.



De dokter wordt door verschillende patiënten omschreven als een bekwame, vriendelijke en erg gevoelige huisarts. Maar ook als iemand die niet goed is in administratie. De man kwam al eerder met het gerecht in aanraking: voor dronken rijden, voor aanranding, voor dreigen met een wapen en voor valsheid in geschrifte. Hij wordt verdedigd door advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche.