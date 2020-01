Aangrijpende clip van Nederlandse rapper Snelle waarschuwt voor gsm'en op de fiets

"De clip vertelt het liefdesverhaal van twee smoorverliefde tieners van 14, 15, 16 jaar", vertelde Snelle vanmorgen op Studio Brussel. "Een heel herkenbaar verhaal, voor iedereen. Alleen loopt het niet zo goed af, als gevolg van die mobiele telefoon."

Hoe kreeg Snelle inspiratie voor zijn nieuwe liedje? "Het was niet zo dat ik thuis op de bank bedacht, "hé, dit is een groot probleem, hier wil ik wat aan doen." Ik werd uitgenodigd door Interpolis, een Nederlandse verzekeraar, om te praten met verkeersslachtoffers. Jongeren die gewond geraakt waren als gevolg van gsm'en op de fiets." En dat was aangrijpend. "Ik sprak met een jongen die net aan een professionele judocarrière begonnen was, maar door zo'n klein en lullig ongeluk die droom niet meer kan waarmaken. En zo waren er nog meer verhalen."

Het zette Snelle aan het denken. "Hoe kan ik hier iets betekenen, ik heb toch invloed. Ik wílde hier ook iets mee doen, en dat is dan een liedje schrijven. We wilden hier ook echt in de belevingswereld van jongeren kruipen. Wat hield mij bezig toen ik die leeftijd had, waarmee kon ik hun aandacht trekken? En ja, wat is dat, je eerste verliefdheid, je eerste vriendinnetje, je eerste kus."