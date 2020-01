Vijf jaar na hun emotionele outing op YouTube: hoe verging het de Rhodes-broers?

Niet alleen hun vader reageerde positief, zo vertelden de broers toen ze midden 2018 nogmaals op hun populaire video terugblikten: "De hoeveelheid liefde en steun die we sinds de dag van onze outing gekregen hebben, hadden we ons vooraf nooit kunnen voorstellen. En wat dat ene negatieve commentaar betreft, nadat we al 10 positieve gelezen hadden, wel, daar hebben we ons niet door laten raken." (Gay Times)

"Het beste gevoel dat we overgehouden hebben aan onze outing is dat men je graag ziet zoals je bent. En niet zoals je zou willen zijn. Door die video hebben we een platform gekregen, waarvan we nooit hadden durven dromen. Daarom zijn we ook blij dat we nu kunnen doen wat we willen doen. En we hopen daarin nog te groeien." (Gay Times)