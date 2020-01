Duurzaam bestand in Libië of een nog groter wespennest? Vijf vragen over de vredesconferentie in Berlijn

De belangrijkste bondgenoot van generaal Haftar is Rusland. Rusland stuurde vliegtuigen en artillerie naar Libië, maar ook honderden strijders. Toch valt de steun van Rusland aan Haftar absoluut niet te vergelijken met de Russische steun aan de Syrische president Assad. Libië is voor Rusland dan ook minder belangrijk dan Syrië, maar een voet aan de grond in Libië -aan de Middellandse Zee, en met de grootste oliereserves van Afrika- is zeker meegenomen. Dat Rusland zich ook nadrukkelijker op dat terrein begeeft, is vanzelfsprekend niet naar de zin van de VS.