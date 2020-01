8 mannen, 4 vrouwen: dit zijn de 12 leden van de nieuwe raad van bestuur van de VRT

In de nieuwe raad van bestuur zitten enkele nieuwe, opvallende, gezichten. Zoals Lynn Wesenbeek bijvoorbeeld, jarenlang nieuwsanker bij VTM NIEUWS. Zij neemt een van de twee Open VLD-zitjes in. Heel wat mensen behouden echter hun zitje, of komen na een korte afwezigheid opnieuw in de raad van bestuur terecht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Eric Deleu, die een van de twee zitjes van Vlaams Belang krijgt.