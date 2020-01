17-jarige opgepakt in onderzoek naar aanval op buschauffeur De Lijn

De chauffeur kreeg 10 messteken toegediend, toen hij een sigaret stond te roken tijdens een pauze in het station van Kontich. Hij werkte zijn rit nog af en merkte pas in de stelplaats in Tisselt (Willebroek) dat hij gewond was. Hij is gestoken in de hals, het rechterbovenbeen en in de armen. Over het motief van de dader is nog niets bekend.