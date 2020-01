Lichtshows, een aftelklok, maar geen Big Ben: dit staat Britten te wachten op "Brexit Day"

Op vrijdag 31 januari, over exact twee weken dus, stapt het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie. Dat is ruim 3,5 jaar na het beruchte referendum over de brexit, waar de meerderheid van de Britten stemden voor een vertrek. De onderhandelingen over de uitstap uit de Europese Unie verliepen niet zonder slag of stoot, zowel de gesprekken met de EU als binnen het Verenigd Koninkrijk zelf waren er veel strubbelingen.



Premier Boris Johnson noemt 31 januari 2020 een betekenisvolle dag in de Britse geschiedenis en plant een dag vol festiviteiten. "De regering wil dit moment aangrijpen om wonden te helen, gemeenschappen te herenigen en vooruit te kijken naar het land dat we het komende decennium willen opbouwen", zegt hij in een mededeling.

Het vertrek op 31 januari zal gevierd worden met lichtshows, wapperende vlaggen en de obligate toespraak van premier Johnson. Daarnaast zal ook een digitale aftelklok geprojecteerd worden op Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier, en wordt een speciale brexit-munt van 50 pence uitgegeven. Johnson is een van de eersten die de munt ontvangt, waarop de woorden "vrede, welvaart en vriendschap met alle landen" te lezen zijn.