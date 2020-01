Braziliaanse minister van Cultuur ontslagen die nazi-toespraak had geïmiteerd

In Brazilië is minister van Cultuur Roberto Alvim ontslagen nadat hij in een videoboodschap delen van een toespraak van Joseph Goebbels had gebruikt, de minister van propaganda tijdens het naziregime van Adolf Hitler. President Jaïr Bolsonaro noemt de boodschap "ongelukkig", zelf heeft Alvim het over een "toeval". Niettemin leidde de videoboodschap tot heel wat opschudding op sociale media.