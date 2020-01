Campagne van Kom op tegen Kanker levert nieuw recordbedrag van 35,9 miljoen euro op

Volgens algemeen directeur Marc Michils zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor het nog steeds toenemende succes van Kom op tegen Kanker. "Enerzijds maken veel mensen kanker van dichtbij mee", zegt hij. "Met meer dan 41.000 diagnoses per jaar in Vlaanderen, kent iedereen wel iemand in zijn omgeving die geconfronteerd wordt met de ziekte. Anderzijds is de stijging te verklaren door het feit dat er een steeds grotere maatschappelijke behoefte is aan solidariteit."