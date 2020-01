Eindelijk regen in Australië... maar op heel wat plaatsen breekt nu ware zondvloed los

In het oosten van Australië is het op veel plaatsen nu bijna twee dagen lang onafgebroken aan het regenen. Dat is goed nieuws, want een groot deel van de bosbranden is door de buien geblust. Maar hier en daar is de regen zo hevig dat sommige gebieden intussen kampen met overstromingen. Zo viel in de deelstaat Queensland de voorbije nacht drie keer meer neerslag dan gewoonlijk gedurende een hele maand.