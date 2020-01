Flyers uitdelen of zichzelf vastlijmen aan auto's: Extinction Rebellion voert actie op het Autosalon

Het vastlijmen is een strategie die in het Verenigd Koninkrijk al een paar keer gebruikt is. "Als wij actievoeren, worden wij dikwijls snel weggevoerd. Vastlijmen belet dat. Op die manier willen wij ruimte claimen om onze boodschap, die niet genoeg gehoord wordt, over te brengen."

Wat als er door die acties de auto's beschadigd worden? "Wij doen aan burgerlijke ongehoorzaamheid, geweldloos staat in onze gedragscode. Het is niet onze bedoeling om schade aan te richten. En stel dat dat door die lijm toch gebeurt, dat is heel snel op te lossen. Het gaat overigens over kleine schade die helemaal niet in proportie staat met de schade die de auto-industrie wereldwijd toebrengt."