Hank Azaria wil niet langer stem van "Apu" in "The Simpsons" inspreken

"Ik zal het stemmetje niet meer doen, behalve als er een manier is om het te veranderen of zo", klinkt het. Volgens Azaria zouden de makers geen probleem hebben met zijn beslissing. "We hebben de beslissing samen genomen. We zijn het er allemaal over eens. We voelen dat het het juiste is om te doen."

De makers zelf hebben nog niet gereageerd op de uitspraken van Azaria. Het is ook niet duidelijk of Apu nog in de reeks te zien zal zijn, of dat er een andere oplossing gevonden wordt, bijvoorbeeld een andere stemacteur. "Wat ze met het personage gaan doen, is hun beslissing. Ze zijn er nog niet uit", zegt Azaria aan /Film.