De kleinste man ter wereld die kan stappen, is overleden op 27-jarige leeftijd

Guinness World Records erkent twee soorten kleinste mensen, mobiele en niet-mobiele. De Filipijn Junrey Balawing, die niet zelfstandig kan staan of stappen, is de kleinste niet-mobiele man ter wereld. Hij meet 59,93 centimeter.

In 2010 werd Magar erkend als kleinste mobiele man ter wereld. Hij was toen 18 jaar. "Ik zie mezelf niet als een kleine man", zei hij toen. "Ik ben een groot man. Ik hoop dat deze titel mij de kans geeft om dat te bewijzen en dat ik een gepast huis kan krijgen voor mij en mijn familie."

Hij verloor zijn titel even aan een andere Nepalese man, Chandra Bahadur Dangi, die 54,6 centimeter groot was. Toen Dangi stierf in 2015 nam Magar de titel weer over. Nu is de Colombiaan Edward Hernadez de kleinste mobiele man ter wereld. Hij meet 70,21 centimeter.