Koen Wauters en Valerie De Booser uit elkaar na 17 jaar: "Een aartsmoeilijke beslissing"

“Na 17 jaar lief en leed met elkaar te hebben gedeeld, hebben Valerie en ik besloten onze relatie te beëindigen”, klinkt het in een instagrampost van de zanger. Ook Valerie De Booser deelde hetzelfde bericht op Instagram samen met een foto van hun beide handen.

“Ook al wilden we niks liever dan eeuwig bij elkaar blijven en ook al hebben we voor elkaar gevochten tot het einde, toch nemen we samen deze aartsmoeilijke beslissing. We moeten eerlijk zijn met onszelf : door de jaren heen zijn we uit elkaar gegroeid."