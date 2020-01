Man door meerdere kogels geraakt bij schietpartij in Sint-Gillis

“De politie werd gisterenavond opgeroepen voor een man die was neergeschoten in de Bosquetstraat", zegt Stéphanie Lagasse van het Brussels parket. "Het slachtoffer werd meermaals geraakt en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet meer in levensgevaar."

"Ondertussen werd er een gerechtelijk onderzoek geopend voor poging tot doodslag, maar in het belang van dat onderzoek geven we voorlopig geen commentaar over eventuele verdachten.”