Nieuwe migrantenkaravaan is vanuit Honduras op weg naar VS, maar kans dat hij daar aankomt, is klein

"Wie legaal oversteekt, via de brug over de Suchiarte, is wel welkom om asiel aan te vragen in Mexico", zegt de burgemeester van Ciudad Hidalgo. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft de migranten in totaal 4.000 jobs in het vooruitzicht gesteld. Maar velen vrezen dat ze gedwongen zullen worden om in het zuiden van het land te blijven, waar de werkloosheid groter is en de lonen lager liggen.

Bovendien zijn de meesten niet van plan om in Mexico te blijven. Ze hopen om verder noordwaarts te trekken, naar de Verenigde Staten.

(lees door onder de foto)