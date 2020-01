PS zet burgemeester Emir Kir van Sint-Joost-ten-Node uit partij na ontmoeting met uiterst rechtse Turkse collega's

"Bovendien is er al lang veel kritiek op Kir, vanuit de eigen partij. Hij zou erg zijn eigen koers varen, zonder veel te denken aan de principes van de partij. Volgens critici is hij eerst Turk en dan pas socialist. Die wijzen er ook op dat hij in het verleden al campagne gaan voeren is in Turkije, in de regio waar de meeste Turkse Belgen vandaan komen. Hij had toen ook al contacten met mensen van de MHP. Wat hem ook heel zwaar is aangerekend, is dat hij afwezig is gebleven in de Kamer bij de herdenking van de Armeense genocide, omdat dat bij zijn eigen Turkse achterban heel gevoelig ligt."