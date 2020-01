Oorlogen, natuurrampen, aanslagen: op sommige plaatsen staat de wereld letterlijk of figuurlijk in brand. Sommigen willen op alles voorbereid zijn, ook in landen in Europa waar het op dit moment veilig is. In Zweden, Schotland of Polen bijvoorbeeld, ook daar worden schuilkelders gebouwd, schietoefeningen gehouden en voedselvoorraden aangelegd. Bekijk hierboven de reportage "Klaar voor de oorlog".