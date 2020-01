Drie Amerikaanse luchthavens screenen passagiers uit China op longvirus

Het mysterieuze virus van de familie van de coronavirussen dook eind vorige maand op in de Chinese miljoenenstad Wuhan, zo'n 800 kilometer ten westen van Shanghai. Het virus veroorzaakt ademhalingsproblemen, of ergere aandoeningen. Officieel zijn er 45 mensen besmet. 15 van hen hebben het ziekenhuis verlaten, maar vijf patiënten zijn er erg aan toe en twee zijn bezweken door ademhalingsproblemen. 763 mensen zijn door de gezondheidsdiensten geïdentificeerd en 98 van hen blijven in observatie.

In Thailand zijn twee besmettingen vastgesteld en in Japan één. Het gaat om mensen die in Wuhan op bezoek waren geweest.