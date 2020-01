17 nieuwe infecties nieuwe longziekte in China, screenings worden opgevoerd

De oorzaak van de ziekte is een nieuw type coronavirus dat voor het eerst zou zijn opgedoken op een inmiddels gesloten vismarkt in Wuhan. In de stad zijn de screeningen opgevoerd en wordt strenger toegezien op bijeenkomsten met veel mensen.

Buiten China zijn er ook al gevallen gemeld in Japan en Thailand. Het ging toen telkens om mensen die uit Wuhan kwamen. Op verschillende luchthavens, onder meer in de VS en de buurlanden van China, worden reizigers uit Wuhan extra gecontroleerd.