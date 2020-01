Autosalon lokt meer dan half miljoen bezoekers, veel interesse voor hybride en elektrische auto's

"Er wordt hier gevierd", vertelde onze reporter Koen Wauters in "Het Journaal". "Het is niet alleen de kwantiteit, de hoeveelheid bezoekers, maar ook de kwaliteit die telt."



Volgens de exposanten hebben veel meer bezoekers dan tijdens het vorige grote salon, twee jaar geleden, een offerte en een proefrit aangevraagd. De verkopers hopen dan ook dat er goed verkocht wordt.



Bij het publiek was er ook heel veel interesse voor hybride en elektrische auto's. "Of zich dat daadwerkelijk vertaalt in een trendbreuk in de verkoop, daarvoor zulllen we nog wat moeten wachten", aldus nog Koen Wauters.

Het Autosalon verliep dit jaar niet zonder controverse. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion verstoorden zaterdag, de drukste dag, het salon met tientallen acties op standen van verschillende automerken. De politie pakte 185 personen op.