Regering Australië maakt miljoenen vrij om toerisme boost te geven

Volgens eerste minister Scott Morrison staat het toerisme in zijn land "voor de grootste uitdaging" in zijn geschiedenis. Dat zei hij zondag in een statement. De eerste ronde van hulp voor het toerisme zal komen van het National Bushfire Recovery Fund, waar twee miljard dollar in zit.

Eerder deze week maakte de regering al bekend dat 50 miljoen dollar van dat fonds gebruikt zal worden om de wilde dieren die getroffen zijn door de bosbranden, te redden en beschermen. De impact van de bosbranden op de toeristische sector tegen het einde van het jaar wordt geschat op 4,5 miljard dollar.

Een op de dertien Australische job heeft te maken met toerisme en horeca, verklaarde Marrison. Volgens hem is het erop of eronder voor verschillende organisaties en toeristische trekpleisters, niet enkel voor degene die in de getroffen gebieden liggen.

Het fonds heeft als doel "om meer bezoekers aan te trekken om de lokale bedrijven te draaiende te houden en lokale jobs te beschermen over het hele land en zeker in de gebieden die rechtstreeks getroffen zijn".