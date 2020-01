De Foyer #17: over politieke nieuwjaarsrecepties, de slaagkansen van paars-groen en hoe social media levens kunnen redden

Er stonden dit weekend heel wat politieke nieuwjaarsrecepties op het programma. Zaterdag was het al de beurt aan Groen. Voorzitter Meyrem Almaci zat bij ons in de studio. We gingen ook live naar de nieuwjaarsrecepties van Vlaams Belang en SP.A waar de voorzitters voor ons klaarstonden.

Aan gespreksstof geen gebrek! Bijna acht maanden na de verkiezingen is er nog steeds geen federale regering gevormd. Maakt een paars-groene coalitie nog kans? Of is er een toenadering aan de gang tussen de socialisten en N-VA? Misschien maakt paars-geel dan toch de meeste kans? Als het van Tom Van Grieken afhangt, worden er best opnieuw verkiezingen georganiseerd.

Maar ook in deze Zevende Dag niet enkel politiek! StuBru-collega Linde Merckpoel maakte een vlog over hoe social media levens kunnen redden. Twitteraar Kenny Vermeulen kwam langs om te vertellen hoe hij de "social" opnieuw in social media probeert te krijgen.