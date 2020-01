Elke uit Lanaken geeft 1,5 liter beenmerg om iemand in de VS te redden die ze niet kent: "Niet meer dan normaal"

Elke Janssen (30) woont in Lanaken en werkt al 8 jaar als verpleegster op de dienst recovery van het operatiekwartier in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Ze geeft ook al 8 jaar bloed in het donatiecentrum van het Rode Kruis in Genk. "Ik zag daar op een dag flyers liggen om je te registreren als stamceldonor. Ik heb mijn bloed laten trekken om daar de nodige gegevens uit te halen. Je gegevens gaan in een internationale databank en je staat er verder niet bij stil", vertelt ze in Het Belang van Limburg."

Een viertal maanden geleden kreeg Elke een telefoontje. "Er was een mogelijke match. Ik moest nog eens langsgaan om voor een bloedname voor een extra controle, om te zien of de match wel echt klopte", doet Elke haar verhaal aan "De ochtend" op Radio 1. Ze moest 10 tot 15 buisjes bloed gaan geven. En daaruit bleek dat de match effectief was. "De kans dat dit voorkomt bij mensen die geen familie zijn, is erg uitzonderlijk: 1 op 30.000", zegt Elke. Het weefseltype van de donor en van de ontvanger moeten overeenkomen om de kans op afstoting zo klein mogelijk te houden.