Erik en Sanne vieren 30 jaar "Veel te mooi" en 30 jaar samen

In de Roma in Antwerpen hebben Erik Van Neygen en Sanne de aftrap gegeven van een jubileumtournee. In de zomer van 1990 had het duo een hit met het nummer "Veel te mooi". Het was ook het begin van hun relatie. Ze zijn nu 30 jaar samen. En na een lange onderbreking door gezondheidsproblemen van Erik, gaan ze weer samen op tournee. "We zijn ontzettend blij dat dit gelukt is om hier 30 jaar "Veel te mooi" en 30 jaar samen te vieren", vertelt Erik Van Neygen aan onze reporter Katty Allaert. Bekijk hierboven haar verslag.